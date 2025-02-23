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場邊人語／洋基內務 准許留鬍

彭廣揚
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屬於美國職棒大聯盟（MLB)美國聯會東區小組的紐約洋基隊，2月21日在春季集訓基地進行首次熱身賽之前，公開宣布修訂球隊內務規矩，今後准許球員蓄鬚留鬍。

洋基隊在已經故世的傳奇東主喬治史坦布瑞納（George Michael Steinbrenner  III）管理之下，一直都堅持要求球員和隊職員要「刮鬍子」。

洋基隊在21日宣布更新隊規，是由喬治史坦布瑞納的長子哈諾德史坦布瑞納 (Harold Steinbrenner) -  現年55歲的洋基隊目前當家公告。

喬治史坦布瑞納是於1973年從美國哥倫比亞廣播公司手中，獲得洋基隊的所有權和經營權；他在主導洋基隊的運營期間，始終強調要打造一支精神抖擻的冠軍隊伍！

哈諾德史坦布瑞納說明洋基隊原來嚴格要求球員務必梳頭髮、刮鬍子的做法，在經過這些年，他廣泛、持續聽取屬於不同世代的新老隊員陳述心聲之後，同意相關隊規是「過時的」和「沒什麼道理可講的」。  

翻閱洋基隊的史冊，的確有過球員，因為堅持自己的鬍鬚風格，而沒有能夠成為洋基隊的成員。然而也有更多的球星，為了表示支持球隊的規矩，在春季結訓之前就自行前往理髮和刮鬍子。

洋基隊展望今年的例行賽季，仍然希望晉級季後賽和爭奪年度總冠軍，為了鼓舞全隊的士氣，東家在春季訓練期間，首先修訂儀容規定，其實用心良苦。

洋基 季後賽 MLB

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