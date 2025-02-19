場邊人語／紅襪新丁 戰場老兵

現年30歲，已經贏得過兩次美國職棒大聯盟（MLB）年度總冠軍的資深內野手布萊格曼（Alexander David Bregman），2月12日在和波斯頓紅襪隊達成一紙有保障的3年1億2000萬美元合約之後，2月17日早上參加紅襪隊於佛羅里達州舉行的加盟記者會。

布萊格曼在新墨西哥州 出生，自從2016年7月25日起，一直在休士頓太空人 隊效力；底特律老虎隊和芝加哥白襪隊都曾經在休季期間積極爭取他加盟。

他原來是太空人隊的當家三壘手，這次換穿紅襪隊的制服之後，守備位置暫時包括內野一壘、二壘、三壘；然而最有可能是鎮守二壘。

今年是波士頓紅襪隊成軍125周年；該隊曾經25次晉級季後賽 ，9次獲得大聯盟年度總冠軍。然而從2022年以來，球隊已經連續3年和季後賽無緣。

布萊格曼在加盟記者會中，引用女子職業網球明星金恩夫人(Billie Jean King)的話說「壓力就是特權」（Pressure is a privilege.）；他認為轉戰紅襪隊，就是因為有求勝的壓力，更有得勝的特權。