我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：考慮普發DOGE紅利 每個納稅家庭領5000元

洛杉磯男連續放火燒華商 警消在旁還燒第2家

場邊人語／紅襪新丁 戰場老兵

彭廣揚
聽新聞
test
0:00 /0:00

現年30歲，已經贏得過兩次美國職棒大聯盟（MLB）年度總冠軍的資深內野手布萊格曼（Alexander David  Bregman），2月12日在和波斯頓紅襪隊達成一紙有保障的3年1億2000萬美元合約之後，2月17日早上參加紅襪隊於佛羅里達州舉行的加盟記者會。

布萊格曼在新墨西哥州出生，自從2016年7月25日起，一直在休士頓太空人隊效力；底特律老虎隊和芝加哥白襪隊都曾經在休季期間積極爭取他加盟。

他原來是太空人隊的當家三壘手，這次換穿紅襪隊的制服之後，守備位置暫時包括內野一壘、二壘、三壘；然而最有可能是鎮守二壘。

今年是波士頓紅襪隊成軍125周年；該隊曾經25次晉級季後賽，9次獲得大聯盟年度總冠軍。然而從2022年以來，球隊已經連續3年和季後賽無緣。

布萊格曼在加盟記者會中，引用女子職業網球明星金恩夫人(Billie Jean King)的話說「壓力就是特權」（Pressure is a  privilege.）；他認為轉戰紅襪隊，就是因為有求勝的壓力，更有得勝的特權。

太空人 季後賽 新墨西哥州

上一則

MLB／佐佐木朗希快速指叉球難打 道奇隊友春訓先嘗苦頭

下一則

上周打了一架 美加冰球賽20日冠軍賽重逢

延伸閱讀

MLB／3年1.2億加盟紅襪 布萊格曼年薪更高

MLB／3年1.2億加盟紅襪 布萊格曼年薪更高
二戰負傷80年 賓州101歲老兵獲紫心勳章

二戰負傷80年 賓州101歲老兵獲紫心勳章
MLB／弗列爾提「道奇遊」結束 2年3500萬合約回鍋老虎

MLB／弗列爾提「道奇遊」結束 2年3500萬合約回鍋老虎
MLB／官網點名尚未決定新東家球星 弗列爾提、亞瑞納多入列

MLB／官網點名尚未決定新東家球星 弗列爾提、亞瑞納多入列

熱門新聞

網球巨星安德瑞阿格西（右）和葛拉芙（左）的兒子將代表母親的祖國德國參加世界棒球經典賽資格賽。（路透）

網球傳奇阿格西之子當投手 代表德國力拚晉級經典賽

2025-02-15 15:01
梅伊。(路透)

MLB／生菜刺穿食道 道奇投手還原恐怖經歷「我可能撐不過那一晚」

2025-02-14 23:00
NHL四國冰球賽14日在蒙特婁舉行美加大戰。圖為加拿大球迷。（美聯社）

冰球／2萬加拿大球迷噓爆美國歌 美加球員9秒內3度打架

2025-02-16 02:50
林書豪帥氣現身明星賽新秀挑戰賽。(視頻截圖)

NBA／新秀挑戰賽 林書豪擔任總教練 帥氣現身

2025-02-15 01:47
杜蘭特15度入選明星賽。（路透）

NBA／明星賽負面聲音多 杜蘭特嗆：取消舉辦讓大家休息

2025-02-17 21:26
美國網球新星高芙（Coco Gauff）是2024年收入最高的女性運動員，收入為3040萬美元，但全球收入最高百大運動員最低門檻為3750萬美元，高芙還差逾700萬美元才能擠進百大。(新華社)

全球收入最高100運動員 C羅蟬聯榜首 女性全落榜

2025-02-12 18:03

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外