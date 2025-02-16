場邊人語／尼克捕鷹 哼哈呼應

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA ）所屬的紐約尼克隊和亞特蘭大 老鷹隊，2月12日晚間在曼哈坦麥迪臣廣場花園球場（Madison Square Garden )進行這個例行賽季第4場遭遇戰，主隊於延時階段終場以149比148戰勝客隊，贏得例行賽季第36場章勝利，以及帶著微笑走入例行賽季中場。

尼克隊目前戰績36勝18敗，在大聯盟東部戰區15支球隊之中排名第3；老鷹隊目前戰績26勝29敗，在西部戰區排名第9。

尼克隊當晩開賽就領先，團隊投籃命中率有57.4%，三分球命中率只有42.3%，有39次籃板球和18次失誤。老鷹隊團隊投籃命中率有50%，三分球命中率36.8%，有47次籃板球和14次失誤。

尼克隊當晚排出的先發陣容包括組織後衛布朗森（Jalen Brunson）、小前鋒哈特（Josh Hart）、小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、小前鋒阿努諾比（Ogugua "OG" Anunoby Jr.）、中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。

他們每一個人的得分都達到雙位數，並且每人至少有11分的收穫。尼克隊在上半場，是以68比60領先，而關鍵的加時賽階段收穫12分。

現年28歲的布朗森全場在陣42分鐘39秒，獨得36分和8次助攻，並且在延長比賽結束前11.1秒，從19英呎之外，跳投建攻。

布朗森自從2月8日以來，3次出場比賽2度登場收穫36分。唐斯則在陣47分鐘15秒，獨得44分和10個籃板球。布朗森和唐斯，都將在本屆全明星對抗比賽之中，扮演先發上陣的角色。