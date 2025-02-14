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場邊人語／聖徒挖角 老鷹抬轎

彭廣揚

剛剛才於2月9日以進攻總監的身分，指導費城老鷹隊勇奪第59屆超級盃總冠軍，現年36歲的摩爾(Kellen  Christopher Moore)，2月11日終於由紐奧良聖徒隊挖角成功，成為這支主場在路易斯安那州的球隊第12任總教練。

費城老鷹隊至此已經連續3個球季，都留不住攻擊總監。

美國職業美式足球大聯盟(NFL)紐奧良聖徒隊，2月14日公開介紹摩爾到職。

摩爾在愛阿華州立大學(Boise State University)就讀期間，曾經是校園明星四分衛；他於2012年到2017年之間，在大聯盟的底特律獅隊和達拉斯牛仔隊效力過。

他在大聯盟擔任教練的職務，始於達拉斯牛仔隊的四分衛教練；他曾經先後出任達拉斯牛仔隊和洛杉磯電光隊的攻擊總監。

摩爾在費城老鷹隊掌管攻擊端戰力布署和戰術發展，對於指導26歲明星四分衛赫茲(Jalen Alexander Hurts)的傳接和衝鋒攻擊比例分配，尤其有關鍵性點撥。

聖徒隊目前面臨整編，特別需要有豐富作戰經驗的摩爾，優先協助解決找尋稱職四分衛的難題。

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