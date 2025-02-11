場邊人語／紐約冠名 故態復萌

美國職業美式足球 大聯盟（NFL）的第59屆年度總冠軍大賽，2月9日晚間在路易斯安納州密西西比河畔紐奧良凱撒球場（Caesars Superdome）舉行，來自賓夕法尼亞州的費城 老鷹隊，直搗黃龍地以40：22取勝堪薩斯城酋長隊。

老鷹隊在比賽結束之後，立即參考相關氣象預報數據，決定2月14日（星期五）凱旋回到費城，舉行戶外勝利大遊行。

至於大聯盟其他的30支球隊，則是從2月10日開始，正式展開休季整補作業；各支球隊首先聚焦的活動，就是4月24日和25日進行的年度選秀活動。

紐約都會地區的職業美式足球球迷，最關心的巨人隊和噴射機隊，都將在選秀活動第1輪第3順位和第7順位分別找尋、爭取和簽約新秀。

巨人隊和噴射機隊，顯而易見地都需要年輕的先發四分衛。

大聯盟美國聯會和國家聯會所屬的華盛頓哥倫比亞特區司令隊和紐約上州 水牛城比爾隊，本季都是由於年輕可靠的四分衛先發領軍，強化了球隊的攻堅力量。

這些年來，巨人隊和噴射機隊的例行賽季都是頭重腳輕；每個球季幾乎都是在例行賽季開始之前話題不斷，然而跟隨著球季賽程，球隊的表現不僅差強人意，有時形勢竟然慘不忍睹。

巨人隊和噴射機隊的球迷，都衷心地盼望球隊能夠揀選年輕但是可以信賴的四分衛當家；同時，一批又一批的球員來來去去，驗證了一層道理：紐約地區的美式足球球迷尖酸挑剔，很難滿足。