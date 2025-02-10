場邊人語／小熊道奇 率先開機

來自美國職棒大聯盟（MLB）國家聯會中區小組的芝加哥 小熊隊，以及代表美國聯會西區小組的洛杉磯道奇 隊，2月9日起率先安排投手和捕手報到，開始春季集訓。

雙方預定於2月20日下午在亞利桑納州 鳳凰城駐地，舉行首場春訓熱身賽。

3月18日和19日，兩支球隊已經排定在日本東京大巨蛋球場，進行大聯盟例行賽季日本賽。隨隊出場的球星，包括道奇隊的大谷翔平和山本由伸，以及芝加哥小熊隊的鈴木誠也和今永昇太。

大聯盟所屬的30支球隊，分別集中在亞利桑納州鳳凰城都會地區，以及佛羅里達州各地進行春季集訓。亞利桑納州和佛羅里達州共有23處不同的設施特別提供大聯盟球隊指定使用，另外還有7處訓練場地由2支球隊共用。

各個球隊春訓報到日期不盡相同，但是基本上第一梯次是投手和捕手，第二梯次是防守球員，然後是攻守球員合體訓練。

在亞利桑納州進行春季訓練的球隊包括洛杉磯天使隊、奧克蘭運動家隊、密爾瓦基釀酒人隊、芝加哥小熊隊、亞利桑納響尾蛇隊、洛杉磯道奇隊、舊金山巨人隊、克里夫蘭守護者隊、西雅圖水手隊、聖地牙哥教士隊、德州遊騎兵隊、辛辛那提紅人隊、科羅拉多洛磯隊、堪薩斯城皇家隊和芝加哥白襪隊。

選擇在佛羅里達州舉行春季訓練的球隊則有休士頓太空人隊、加拿大多倫多藍鳥隊、亞特蘭的勇士隊、聖路易紅雀隊、邁阿密馬林魚隊、紐約大都會隊、華盛頓哥倫比亞特區國民隊、巴爾的摩金鶯隊、費城費城人隊、匹茲堡海盜隊、坦帕灣光芒隊、波士頓紅襪隊、底特律老虎隊、明尼蘇達雙城隊和紐約洋基隊。