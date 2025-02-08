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場邊人語／加場芻議 此時不宜

彭廣揚
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在美國職業美式足球大聯盟（NFL）舉行年度總冠軍決賽的前夕，代表大聯盟資方的執行長古戴爾（Roger Goodell）以及代表大聯盟球員的球員工會行政總監赫威爾（Lloyd Howell Jr.），這幾天都在隔空放話，表達對於延長例行賽季比賽場數的態度。

簡單地說，雙方都在運用超級盃前夕大型年度記者會的機會，公開表達對於將大聯盟例行賽季比賽的場數，由17場增加到18場的可能性。

古戴爾是於1月3日表示，根據目前所有的數據，將大聯盟例行賽季的比賽場數延長，並沒有出現不利的現象。也就是說，這是一種可能性。

赫威爾則於1月5日反駁說，他不知道大聯盟的執行單位是如何取得相關數據；並且強調目前沒有任何大聯盟的球員樂見例行賽季延長場數。

大聯盟的勞資雙方所提及的相關數據，主要是指最近幾年以來，每支球隊於每個球季累積發生的球員腦震盪案例。

大聯盟是從2021年球季開始，制定例行賽季於18個星期之內，排定17場比賽。

大聯盟球員工會目前其他的關切重點，是球員的身心健康和公共安全，包括如何公平安排各支球隊在例行賽季的輪休、如何妥善處理各支球隊的休季時期、如何保證球員有足夠時間療傷復健、如何深化訓練營隊和出戰隊伍的陣容、如何配合調整？例行賽季前的熱身比賽場數，以及如何檢討改進國際賽的比賽場數等。

超級盃 足球 NFL

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