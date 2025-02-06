我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴拿馬運河美公務船免費？巴總統否認：美方散布謊言

DeepSeek潘梓正曾在Nvidia實習 哈佛教授嘆失中國人才

場邊人語／兩隊領銜 意義空前

彭廣揚

費城老鷹隊和堪薩斯城酋長隊，預定於2月9日傍晚起在路易斯安納州紐奧良，爭奪美國職業美式足球大聯盟（NFL)第59屆超級盃；雙方領銜先發上陣的四分衛令人矚目。

酋長隊的作戰目標是大聯盟歷史上空前的「三連冠」，領銜的先發四分衛，是現年29歲的馬霍姆斯（Patrick Lavon  Mahomes）。

至於老鷹隊，則安排由現年26歲的四分衛赫茲（Jalen  Alexander Hurts）領銜先發發動攻擊。

馬霍姆斯和赫茲，都是大聯盟現役的非洲裔主戰四分衛。今年入圍大聯盟季後賽的14支球隊之中，恰好有半數都是由非洲裔四分衛領銜。

大聯盟這些年來還曾經有過6位其他非洲裔四分衛，在超級盃以先發身分登場。

他們是當年代表華盛頓哥倫比亞特區紅人隊的威廉斯（Doug Lee  Williams)、英年早逝的前田納西泰坦隊傳球手麥克尼爾（Steve LaTreal McNair）、當年代表費城老鷹隊的麥可納布（Donovan Jamal McNabb)、曾經代表舊金山四九人隊的卡波尼克（Colin  Rand Kaepernick）、目前還在匹茲堡鋼人隊陣容之中的威爾森（Russell Carrington  Wilson）以及曾經效力於卡洛萊納黑豹隊的紐頓（Cameron Jerrell Newton）。

費城 超級盃 路易斯安納州

上一則

MLB／被讚球鞋熱銷勝過喬丹、布萊恩 大谷翔平苦笑

延伸閱讀

與傳奇四分衛布雷迪離婚後 吉賽爾邦臣再當媽

與傳奇四分衛布雷迪離婚後 吉賽爾邦臣再當媽
川普將出席超級盃 美國現任總統首例

川普將出席超級盃 美國現任總統首例
NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元

NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元
MLB／對佐佐木朗希實力有信心 日職監督仍點出1大隱憂

MLB／對佐佐木朗希實力有信心 日職監督仍點出1大隱憂

熱門新聞

大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

2025-02-01 18:16
NFL超級盃是受矚目的賽事之一，球迷瘋狂，票價不便宜。(美聯社)

NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元

2025-01-30 22:58
大谷翔平與妻子田中真美子合影。（美聯社）

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

2025-02-01 18:51
唐西奇正式以湖人球員身分亮相。(路透)

NBA／和詹皇同隊「美夢成真」 唐西奇：不和獨行俠一般見識

2025-02-04 22:06
球評爆料，唐西奇才剛在達拉斯當地買下一棟豪宅，沒想到卻突然被交易，讓他不禁落淚。（路透資料照片）

NBA／才剛在達拉斯買1500萬豪宅就被交易 唐西奇哭了

2025-02-04 02:53
戴維斯(左)和唐西奇傳出互換東家。 （美聯社）

NBA／超重磅交易突發 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

2025-02-02 01:15

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光