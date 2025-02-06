場邊人語／兩隊領銜 意義空前

費城 老鷹隊和堪薩斯城酋長隊，預定於2月9日傍晚起在路易斯安納州 紐奧良，爭奪美國職業美式足球大聯盟（NFL)第59屆超級盃 ；雙方領銜先發上陣的四分衛令人矚目。

酋長隊的作戰目標是大聯盟歷史上空前的「三連冠」，領銜的先發四分衛，是現年29歲的馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes）。

至於老鷹隊，則安排由現年26歲的四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）領銜先發發動攻擊。

馬霍姆斯和赫茲，都是大聯盟現役的非洲裔主戰四分衛。今年入圍大聯盟季後賽的14支球隊之中，恰好有半數都是由非洲裔四分衛領銜。

大聯盟這些年來還曾經有過6位其他非洲裔四分衛，在超級盃以先發身分登場。

他們是當年代表華盛頓哥倫比亞特區紅人隊的威廉斯（Doug Lee Williams)、英年早逝的前田納西泰坦隊傳球手麥克尼爾（Steve LaTreal McNair）、當年代表費城老鷹隊的麥可納布（Donovan Jamal McNabb)、曾經代表舊金山四九人隊的卡波尼克（Colin Rand Kaepernick）、目前還在匹茲堡鋼人隊陣容之中的威爾森（Russell Carrington Wilson）以及曾經效力於卡洛萊納黑豹隊的紐頓（Cameron Jerrell Newton）。