我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／徐媽媽沉痛發聲 籲外界完成最後心願

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

場邊人語／湖人前鋒 已成塵封

彭廣揚

洛杉磯湖人隊面對後詹姆斯時期的局面，就從走訪紐約市期間開始。

湖人隊是於2月1日晚間造訪紐約市麥迪臣廣場花園（Madison  Square Garden)挑戰尼克隊，終場以128：112勝出。

湖人隊40歲的看板球星詹姆斯（LeBron Raymone James  Sr.）全場上陣36分鐘49秒，收穫33分12次助攻11個籃板球，拿到這個球季第10次「大三元」。

詹姆斯當晚和兒子同框，分別以先發身分和替補角色出場。

至於詹姆斯的31歲隊友大前鋒戴維斯（Anthony  Marshon Davis  Jr.）則是在這個難忘的星期六深夜，間接得知自己已經透過交易換穿德州達拉斯獨行俠隊的制服。

這次透過獨行俠隊、湖人隊和猶他爵士隊三方交易，剛剛度過25歲生日的唐西奇（Luka  Dončić）正式成為詹姆斯的戰友，並且有希望在最近的將來引領湖人隊再創佳績。

這項人事變化，令大聯盟球隊、球迷和球員嘖嘖稱奇；有人認為這是湖人隊針對詹姆斯和戴維斯合作關係惡化的回應；也有不在少數的評家以為這是湖人隊面臨詹姆斯上陣時間屈指而數的布局；更有許多獨行俠隊的球迷，對於唐西奇的實力和影響力顯得依依不捨。

唐西奇身高6呎6吋，5次當選全明星。他參加2018年6月21日大聯盟年度選秀活動，由亞特蘭大老鷹隊在第1輪第3順位圈選，同年10月17日正式參加聯賽。

唐西奇是NBA歷年以來，唯一的後衛球員在未滿21足歲時，就創下至少20次「大三元」紀錄。

湖人 紐約市 德州

上一則

NBA／獨行俠球迷不滿送走唐西奇「抬棺材」送到主場外

下一則

不滿川普徵關稅 NBA暴龍球迷賽前「噓爆」美國國歌

延伸閱讀

NBA／重磅交易唐西奇後首戰 獨行俠被騎士血洗43分

NBA／重磅交易唐西奇後首戰 獨行俠被騎士血洗43分
NBA／唐西奇發文感謝達拉斯：以為生涯都會在獨行俠

NBA／唐西奇發文感謝達拉斯：以為生涯都會在獨行俠
NBA／唐西奇繼續穿77號 湖人：他未來幾年將領導球隊

NBA／唐西奇繼續穿77號 湖人：他未來幾年將領導球隊
NBA／是愚人節嗎？聯盟球星驚訝唐西奇被賣 詹姆斯對交易完全不知情

NBA／是愚人節嗎？聯盟球星驚訝唐西奇被賣 詹姆斯對交易完全不知情

熱門新聞

NFL超級盃是受矚目的賽事之一，球迷瘋狂，票價不便宜。(美聯社)

NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元

2025-01-30 22:58
大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

2025-02-01 18:16
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。(路透)

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

2025-01-30 01:10
（取自微博）

全紅嬋返鄉過年遭狂熱民眾圍堵 疾呼｢理智一點｣

2025-01-29 11:14
大谷翔平與妻子田中真美子合影。（美聯社）

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

2025-02-01 18:51
戴維斯(左)和唐西奇傳出互換東家。 （美聯社）

NBA／超重磅交易突發 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

2025-02-02 01:15

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」