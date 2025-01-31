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場邊人語／尼克五勝 金塊破城

彭廣揚

尼克隊和科金塊隊1月29日在曼哈坦麥迪臣廣場花園球場（Madison Square Garden  )進行這個例行賽季第2場遭遇戰，主隊全場越戰越勇，終場以122：112戰勝客隊，贏得例行賽季第32場勝利，以及自從2024年12月20日以來五連勝。

尼克隊目前戰績32勝16敗，在大聯盟東部戰區15支球隊之中排名第3；金塊隊目前戰績28勝19敗，在西部戰區排名第4。

尼克隊當晩一路領先，團隊投籃命中率有51.6%，三分球命中率只有41.2%，有35次籃板球和6次失誤。金塊隊團隊投籃命中率有48.8%，三分球命中率35.7%，有47次籃板球和14次失誤。

尼克隊當晚排出的先發陣容包括組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）、小前鋒哈特（Josh Hart）、小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、小前鋒阿努諾比（Ogugua "OG" Anunoby Jr. ）、中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns Jr.) 。

他們每一個人的得分都達到雙位數，並且至少有13分的收穫。尼克隊在上半場，是以60：54領先，而下半場關鍵的第4節收穫29分。布朗森全場獨得30分和15次助攻。

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