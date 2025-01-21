場邊人語／聯會勝出 各自獨處

經過20個星期的賽程，美國職業美式足球大聯盟（NFL)所屬32支球隊之中的4支隊伍，幸運有機會可以領先聯會，並且稱霸整個大聯盟。

這些球隊包括代表國家聯會的賓州費城 的老鷹隊，以及華盛頓哥倫比亞特區的司令隊。至於代表美國聯會的球隊，則是紐約水牛城（布法羅）的比爾隊和密蘇里州堪薩斯城酋長隊。

老鷹隊預定1月26日下午3時起，在林肯金融球場（Lincoln Financial Field）迎戰來自華盛頓哥倫比亞特區的司令隊。

酋長隊預定於1月26日傍晚6時30分開始，在箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium）迎戰來自紐約上州 水牛城的比爾隊。

1月18日午後於箭頭球場，酋長隊吸引7萬3458名球迷到達主場，如願地以23：14擊敗德州 休士頓德州佬隊。

當天晚上在密西根州底特律，作客的華盛頓哥倫比亞特區司令隊，令人吃驚地以45：31擊垮一直被看好的獅隊。

1月19日下午在賓州費城的林肯金融球場，6萬9879名球迷，見證老鷹隊以28：22淘汰來自加州洛杉磯的公羊隊。

19日傍晚起在紐約上州水牛城，做東的比爾隊是以27：25技壓來自馬里蘭州巴爾的摩的烏鴉隊。

各地球迷關愛的眼神，目前都集中在堪薩斯城酋長隊；這支球隊已經連續兩屆奪得超級盃，成為大聯盟年度總冠軍。