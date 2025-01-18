場邊人語／洛城夏奧 有點難搞

依照原定計畫，2028年7月14日，美國加州洛杉磯 準備迎接第34屆夏季奧運會。

美國洛杉磯夏季奧運會組織委員會負責人沃瑟曼(Casey Wasserman)，1月15日在佛羅里達州海湖山莊面見候任的美國總統川普 。沃瑟曼說他期盼和川普政府合作，辦好安全和成功的洛杉磯奧運。

這些日子以來，連續事發原因不明的大面積火災，不由得造成許多人產生懸念「洛杉磯夏季奧運會，還能如期舉辦嗎？」

日本的東京，在疫情的影響之下，也曾經歷懷疑的歲月；日本是繼1964年東京奧運 後睽違57年再次主辦夏季奧運，也是日本第4次舉辦奧運、以及第6次獲得奧運主辦權，終於造就東京成為目前唯一舉辦2次夏季奧運的亞洲城市。

洛杉磯的接待單位，原來計畫在2028年的夏天，於大規模的國際夏季奧運會舉行期間，至少吸引1500萬次訪客。

但是面對火勢至今仍然沒有完全控制的局面，洛杉磯的公共安全、公共衛生、公共建築、公共運輸等系統到何時才能完成必要的視察、檢驗、評估和重建，直接關係到3年後一場夏季盛會的籌備工作。

國際奧委會此刻也面對組織、人事即將於今年上半年改變，因此並沒有積極和美國候任總統川普團隊聯繫。國際奧委會主席，德國籍律師巴赫(Thomas Bach)表示，處於目前組織和特定國家領導新舊交接的節骨眼，主動保持聯繫並不是公平的做法。