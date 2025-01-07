場邊人語／烏鴉主埸 攻守順暢

現年27歲，身高6呎2吋的馬里蘭州 巴爾的摩烏鴉隊四分衛傑克森（Lamar Demeatrice Jackson Jr. ），1月4日午後4時33分開始，在馬里蘭州主場7萬562名球迷關注之下，率隊以35：10擊敗克里夫蘭布朗隊，在美國職業美式足球 大聯盟（NFL）美國聯會北區小組例行賽季拿到第12場勝利，以及連續4次岀戰終場得分至少有31分並且高唱凱歌。

烏鴉隊是連續2個球季成為大聯盟美聯北區小組冠軍。

布朗隊則是以6連敗結束例行賽程。該隊並且立即在5日改組教練團。

傑克森因此在完成這個例行賽季17場賽事之後，成為大聯盟首位四分衛，能夠在單一球季同時至少完成4000碼（4172碼）傳接距離和至少40次（41次）傳接達陣，累積至少900碼（915碼）衝鋒距離，以及至多4次遭受到攔截。

烏鴉隊在擊敗布朗隊之後擁有4連勝，戰績12勝5負，並且成為大聯盟美國聯會的北區小組冠軍，目前在美國聯會的戰績只有落後於堪薩斯城酋長隊和紐約上州 水牛城比爾隊。

開賽之前行情就被看好的烏鴉隊，第1節以7比0領先，上半場是以14比3超前。烏鴉隊在第4節斬獲14分，終場以25分之差得勝。

烏鴉隊全場控球時間有31分鐘40秒，而布朗隊握有控球權28分鐘20秒，布朗隊有2次失誤，烏鴉隊則没有失誤。

烏鴉隊累積傳接距離達到217碼，布朗隊也是傳接推進174碼；但是前者衝鋒推進220碼後者只有56碼，烏鴉隊遭到判罰10次損失83碼，布朗隊判罰3次損失20碼。

𠎀克森本季17次出賽，每一場上陣都能傳接得分，是爭取年度最有價值球員的熱門人選；當天累積傳球32次給8名隊友有16次成功，2次傳接達陣，累積推進217碼，最遠傳接距離30碼，沒有遭到攔截和遭到擒殺。還有9次自己持球衝鋒累進63碼。