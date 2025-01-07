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場邊人語／烏鴉主埸 攻守順暢

彭廣揚

現年27歲，身高6呎2吋的馬里蘭州巴爾的摩烏鴉隊四分衛傑克森（Lamar  Demeatrice Jackson Jr. ），1月4日午後4時33分開始，在馬里蘭州主場7萬562名球迷關注之下，率隊以35：10擊敗克里夫蘭布朗隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美國聯會北區小組例行賽季拿到第12場勝利，以及連續4次岀戰終場得分至少有31分並且高唱凱歌。

烏鴉隊是連續2個球季成為大聯盟美聯北區小組冠軍。

布朗隊則是以6連敗結束例行賽程。該隊並且立即在5日改組教練團。

傑克森因此在完成這個例行賽季17場賽事之後，成為大聯盟首位四分衛，能夠在單一球季同時至少完成4000碼（4172碼）傳接距離和至少40次（41次）傳接達陣，累積至少900碼（915碼）衝鋒距離，以及至多4次遭受到攔截。

烏鴉隊在擊敗布朗隊之後擁有4連勝，戰績12勝5負，並且成為大聯盟美國聯會的北區小組冠軍，目前在美國聯會的戰績只有落後於堪薩斯城酋長隊和紐約上州水牛城比爾隊。

開賽之前行情就被看好的烏鴉隊，第1節以7比0領先，上半場是以14比3超前。烏鴉隊在第4節斬獲14分，終場以25分之差得勝。

烏鴉隊全場控球時間有31分鐘40秒，而布朗隊握有控球權28分鐘20秒，布朗隊有2次失誤，烏鴉隊則没有失誤。

烏鴉隊累積傳接距離達到217碼，布朗隊也是傳接推進174碼；但是前者衝鋒推進220碼後者只有56碼，烏鴉隊遭到判罰10次損失83碼，布朗隊判罰3次損失20碼。

𠎀克森本季17次出賽，每一場上陣都能傳接得分，是爭取年度最有價值球員的熱門人選；當天累積傳球32次給8名隊友有16次成功，2次傳接達陣，累積推進217碼，最遠傳接距離30碼，沒有遭到攔截和遭到擒殺。還有9次自己持球衝鋒累進63碼。

馬里蘭州 紐約上州 足球

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