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場邊人語／表現幾稀 金塊雙喜

彭廣揚

2024年除夕之前，NBA的丹佛金塊隊12月30日晚間在猶他州鹽湖城，進行這個例行賽季第3次和猶他爵士隊的對戰，作客的金塊隊終場以132：121戰勝主隊，順利拿下開季以來的18勝，以及2024年的年終最後一場賽事勝利。

金塊隊在這場比賽，團隊投籃命中率達到50.5%，三分球命中率為30%。

當天夜戰焦點人物其實是現年29歲，金塊隊的塞爾維亞裔中鋒約柯奇（Nikola Jokic），以及現年36歲，身高6呎4吋的組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

約柯奇全場上陣38分鐘18秒，收穫36分有22個籃板球11次助攻，拿到生涯第161次；本季第13次「大三元」。

約柯奇自從2015年10月28日參加NBA以來，累積的例行賽「大三元」優異表現次數僅次於兩名前輩，分別是現役的組織後衛衛斯特布魯克和已經退休的組織後衛羅賓森（Oscar Robertson）。

至於衛斯特布魯克全場先發上陣32分鐘44秒，收穫16分有10個籃板球10次助攻，7次出手投籃百發百中，2次站上罰球線彈無虛發，沒有任何失誤，拿到生涯例行賽季第201次「大三元」。

NBA 亞裔 猶他州

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