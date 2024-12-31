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場邊人語／紐約會戰 比爾均沾

彭廣揚

身高6呎5吋，現年28歲的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（ Joshua Allen  )，12月29日午後1時2分起，在紐約州水牛城7萬728名現場球迷觀賞之下，率隊終場以40：14在主場固守城池成功，擊退狼狽不堪的紐約噴射機隊，於NFL美聯東區小組例行賽季獲得第13次勝利，並且成為季後賽第2種子球隊。

比爾隊已經連續5次在主場擊退以新澤西州為主場的紐約噴射機隊。

比爾隊並且因此在這個例行賽季，8次主場出戰全部獲勝，創寫球隊歷年作戰紀錄中，第3次單季主場擁有8勝。此外，比爾隊目前也在高點球場（Highmark Stadium）連續獲得11次勝利。

比爾隊目前戰績13勝3負，在美聯的排名，僅次於戰績15勝1敗的堪薩斯城酋長隊。

比爾隊29日全場有31分鐘17秒掌握球權，每節至少都有得到5分，全隊上半場是以12：0領先。

比爾隊和噴射機隊的對抗，自從1960年9月11日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰129次，比爾隊的戰績是71勝58敗；雙方最近一次對抗，是於2024年10月14日由比爾隊以23：20勝出。

艾倫當日全場表現耀眼，發動攻擊沒有遭到過攔截，總共合作傳球27次，其中16次成功，最長傳接距離69碼，有2次傳接成功達陣，没有遭到擒殺；艾倫本人還5次持球衝鋒推進17碼，在上半場第1節就有1次衝鋒達陣。

艾倫在當天比賽累積2次傳接達陣和另外1次衝鋒達陣，繼續造就他成為年度最有價值球員獎項的熱門候選人。

艾倫自從2020年球季以來，在12月或者1月的例行比賽，累積戰績為24勝3败。

季後賽 新澤西州 紐約州

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