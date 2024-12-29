場邊人語／老帥有緣 仍存心願

現年73歲的卡洛（Peter Clay Carroll），曾經領導美國職業美式足球 大聯盟（NFL)西雅圖海鷹隊14個球季，並且率領球隊於2014年2月2日躍登年度總冠軍。

卡洛在這個例行賽季退居幕後，西雅圖海鷹隊還能夠再攀高峰嗎？卡洛有機會再度指掌大聯盟所屬球隊兵符嗎？此外，卡洛是不是有興趣轉戰其他職業美式足球隊？

現年23歲，目前在芝加哥 熊隊擔任先發四分衛的威廉斯(Caleb Sequan Williams)，可能提供這些問題的部分解答。

威廉斯是在華盛頓哥倫比亞特區出生，曾經效力南加州大學隊，參加2024年大聯盟年度選秀，由芝加哥熊隊點名為狀元。

然而他從9月8日以來，參加大聯盟例行比賽16次，其中有7場都缺乏傳接達陣紀錄，這種局面反映出熊隊必須盡速安排有豐富育才經驗的總教練和教練團，重點指導威廉斯優化作戰表現。

南加大 一直是美國大學校際美式足球運動項目的寵兒，也是培養職業美式足球人才的搖籃。12月27日午後，南加大竟然在內華達州拉斯維加斯，於下半場第4節得到21分，反敗為勝以35：31擊敗德州農工大學隊，為今年的賽季畫下句點。

卡洛曾經率領南加大美式足球隊征戰，並且在美國大學校際美式足球天地榮獲過2003和2004年度總冠軍，成為美式足球歷史中，僅有的4名總教練，曾經率領大學校隊和職業球隊都獲得過年度總冠軍。

卡洛因此對於南加大校友威廉斯，懷抱著濃厚的興趣和關愛的眼神，這是可以理解的。

芝加哥熊隊於11月29日吵了原任總教練的魷魚；球隊近期表示接任的總教練，可以是來自美國大學校園，這個舉動從此為卡洛開了一扇方便和回歸之門。