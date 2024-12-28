場邊人語／傳言可畏 老將原位

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 所屬的邁阿密熱火隊，面對一宗資深球員尋求被交易的傳言，12月26日及時發表書面聲明澄清。

換句話說，目前在大聯盟東部戰區排行第6的熱火隊，沒有計畫交易現年35歲的大前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）。

巴特勒剛剛於聖誕節前，12月16日晚間於密西根州對抗底特律活塞隊時，拿到第13次「大三元」。他當場獲得35分10次助攻19個籃板球，其中得分為例行賽季之最，籃板球數為生涯最佳；成為大聯盟作戰歷史中，首名球員擁有這項大三元紀錄，而且沒有有1次失誤。

巴特勒在德州休士頓 出生，身高6呎7吋，2012年1月1日起參加大聯盟聯賽，曾經6次當選全明星，先後效力於芝加哥公牛隊、明尼蘇達灰狼隊、費城 76人隊和邁阿密熱火隊。

傳言中有意願爭取巴特勒加盟的球隊，包括休士頓火箭隊、達拉斯獨行俠隊、鳳凰城太陽隊和金州勇士 隊等。

熱火隊目前的兩名看板球星，都是肯塔基大學的校友，分別是現年27歲，身高6呎9吋的中鋒阿德巴約（Edrice Femi "Bam" Adebayo），以及現年24歲的得分後衛赫洛（Tyler Christopher Herro）。