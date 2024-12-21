場邊人語／喜見球星 佳節助興

NBA第77屆聖誕節 大賽(NBA on Christmas Day) 12月25日（星期三）中午起舉行五場賽事。

在聖誕節的當天欣賞職業籃球比賽的傳統，始自於1947年。今年是連續第17年舉行。在美國進行5場的聖誕節職籃大賽，屆時將透過直播畫面和超過50種語言，向全球200個以上的國家地區播送。

今年的五場對抗賽，包括最近5年曾經獲得年度總冠軍的隊伍，分別是洛杉磯湖人 隊（2020）、密爾瓦基公鹿隊（2021）、金州勇士 隊（2022）和丹佛金塊隊（2023）。

當天出賽依序是紐約尼克隊在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）正午時分迎戰聖安東尼奧馬刺隊，這將是尼克隊第56次參加聖誕節大賽；該隊的參與紀錄，在大聯盟堪稱第一。

來自明尼蘇達州的灰狼隊，下午將走訪達拉斯，和獨行俠隊較量高低。

來自新英格蘭地區的波士頓塞爾蒂克隊，傍晚時分將接待來自費城的76人隊。

來自洛杉磯的湖人隊，晚間將走訪舊金山的金州勇士隊，雙方都將在這場「加州之戰」全力以赴。

來自科羅拉多州丹佛金塊隊，也將於晚間走訪鳳凰城的足跡球場（Footprint Center），挑戰太陽隊。

湖人隊是聖誕節大賽的大贏家，歷年以來已經有24次凱旋而歸。而且湖人隊的招牌球星詹姆斯（LeBron James）已經17次參加聖誕節大賽，累積得到460分，這個紀錄傲視群雄。