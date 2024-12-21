我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

場邊人語／喜見球星 佳節助興

彭廣揚

NBA第77屆聖誕節大賽(NBA on Christmas Day) 12月25日（星期三）中午起舉行五場賽事。

在聖誕節的當天欣賞職業籃球比賽的傳統，始自於1947年。今年是連續第17年舉行。在美國進行5場的聖誕節職籃大賽，屆時將透過直播畫面和超過50種語言，向全球200個以上的國家地區播送。

今年的五場對抗賽，包括最近5年曾經獲得年度總冠軍的隊伍，分別是洛杉磯湖人隊（2020）、密爾瓦基公鹿隊（2021）、金州勇士隊（2022）和丹佛金塊隊（2023）。

當天出賽依序是紐約尼克隊在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）正午時分迎戰聖安東尼奧馬刺隊，這將是尼克隊第56次參加聖誕節大賽；該隊的參與紀錄，在大聯盟堪稱第一。

來自明尼蘇達州的灰狼隊，下午將走訪達拉斯，和獨行俠隊較量高低。

來自新英格蘭地區的波士頓塞爾蒂克隊，傍晚時分將接待來自費城的76人隊。

來自洛杉磯的湖人隊，晚間將走訪舊金山的金州勇士隊，雙方都將在這場「加州之戰」全力以赴。

來自科羅拉多州丹佛金塊隊，也將於晚間走訪鳳凰城的足跡球場（Footprint Center），挑戰太陽隊。

湖人隊是聖誕節大賽的大贏家，歷年以來已經有24次凱旋而歸。而且湖人隊的招牌球星詹姆斯（LeBron James）已經17次參加聖誕節大賽，累積得到460分，這個紀錄傲視群雄。

聖誕節 湖人 勇士

上一則

NBA／安比德帶面罩歸隊飆34分 率隊退黃蜂

下一則

MLB／巨砲索沙陷禁藥風波 終於向小熊認錯解心結

延伸閱讀

風雨又將襲北加至聖誕節 開車過節民眾務必提早出門

風雨又將襲北加至聖誕節 開車過節民眾務必提早出門
年底假期陸、空交通人數料超過2019紀錄 壞天氣也來攪局

年底假期陸、空交通人數料超過2019紀錄 壞天氣也來攪局
最適合聖誕節城市 洛杉磯排名17

最適合聖誕節城市 洛杉磯排名17
蛇年華埠小姐選美起跑 洛杉磯13佳麗亮相

蛇年華埠小姐選美起跑 洛杉磯13佳麗亮相

熱門新聞

大谷翔平每年只領200萬美元薪水。（美聯社）

MLB／大谷翔平每年「只領」200萬元 穩居大聯盟年薪王

2024-12-15 21:31
里拉德和運動品牌續約，且是一只終身合約。(美聯社)

NBA／剛拿完冠軍再簽「終身合約」里拉德成現役第4人

2024-12-18 23:30
勇士球星柯瑞(左)19日寫下單場零進球的新紀錄。(美聯社)

NBA／柯瑞零進球成為生涯最慘一戰 勇士51分差不敵灰熊

2024-12-19 23:50
陽念希。(資料照，記者陳正興／攝影)

台18歲投手陽念希 與職棒舊金山巨人隊簽約

2024-12-15 12:00
道奇弗里曼(左)於世界大賽首戰揮出再見全壘打。(美聯社)

MLB／10歲男孩撿到156萬 道奇弗里曼再見滿貫轟 拍出史上第3高價

2024-12-15 18:11
獨行俠隊湯普森(右)在勇士主場與前東家教頭柯爾合影。(美聯社)

NBA／回娘家轟29分打出代表作 湯普森：為自己自豪

2024-12-16 03:00

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單