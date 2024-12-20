場邊人語／改善多樣 身價上揚

NBA 所屬的30支球隊，剛剛結束例行賽季季中賽，並且再一次檢討單場比賽團隊三分球出手次數偏多的現象；在此同時，NBA的所有球隊身價總和估計達到1380億美元，平均每支球隊價值46億美元。

NBA長期透過設立技術委員會，檢討和改進競賽相關規則，以便確保球員的安全和發揮空間，以及盡在的對抗性、趣味性和可觀程度。

依照運動產業公司（Sportico）於12月18日的統計公布，主場設在舊金山的金州勇士隊，目前身價持續增加，約有91億美元。

來自紐約市 的尼克隊和洛杉磯 的湖人隊，身價也相當可觀。尼克隊目前價值約為83億美元，湖人隊的身價大概達到80億美元。

主場在紐約市布魯克林區的籃網隊，身價也處於明顯增長的階段，目前估價也達到57億美元。

NBA所屬球隊，身價估計也達到50億美元以上的球隊，還包括洛杉磯快艇隊、波士頓塞爾蒂克隊、芝加哥公牛隊、邁阿密熱火隊。

身價至少有40億美元的球隊，則有休士頓火箭隊、多倫多暴龍隊、費城76人隊、達拉斯獨行俠隊、鳳凰城太陽隊、沙加緬度國王隊、亞特蘭大老鷹隊和丹佛金塊隊。

至於身價達到30億美元以上的球隊，包括華盛頓巫師隊、克里夫蘭騎士隊、密爾瓦基公鹿隊、聖安東尼奧馬刺隊、印地安納溜馬隊、猶他爵士隊、波特蘭拓荒者隊、奧克拉荷馬城雷霆隊、奧蘭多魔術隊、底特律活塞隊、夏洛特黃蜂隊、明尼蘇達灰狼隊、紐奧良鵜鶘隊和曼菲斯灰熊隊。