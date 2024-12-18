場邊人語／比爾獵獅 營造優勢

身高6呎5吋，現年28歲的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（ Joshua Patrick Allen )，12月15日午後4時25分起，在密蘇里州 底特律於6萬5327名現場球迷觀賞之下，終場以48：42在客場挑戰成功，於美國職業美式足球 大聯盟(NFL)美國聯會東區小組例行賽季第11次勝利，並且中斷對手自從9月22日以來11連勝的局面。

雙方在這場比賽的得分總和，創寫大聯盟例行賽季最高紀錄；而且48：42的賽事結果，也是在大聯盟比賽看板上首次出現。

比爾隊目前戰績11勝3負，仍然在美國聯會的排名，僅次於戰績13勝1敗的堪薩斯城酋長隊。

比爾隊15日全場有32分鐘42秒掌握球權，每節至少都有得到7分，全隊上半場是以21：14領先。

比爾隊和獅隊的對抗，自從1972年12月10日以來，歷年在例行賽和季後賽 共交戰13次，比爾隊的戰績是8勝4敗1和；雙方最近一次對抗，是於2022年11月24日由比爾隊以28：25勝出。

艾倫在全場表現耀眼，發動攻擊沒有遭到過攔截，總共和9名隊友合作傳球34次，其中23次成功，最長傳接距離64碼，累積傳接推進本球季首見的362碼，（在下半場）有2次傳接成功達陣，沒有遭到擒殺；艾倫本人還11次持球衝鋒推進68碼，在上半場第1節就有2次衝鋒達陣。

艾倫在當天比賽累積2次傳接達陣和另外2次衝鋒達陣，繼續造就他成為大聯盟的作戰史頁之中的標竿人物；他也是大聯盟年度最有價值球員獎項的熱門候選人。