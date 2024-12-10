場邊人語／比爾西行 公羊僥倖

現年28歲，身高6呎5吋的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen )，12月8日午後1時25分起，在南加州洛杉磯 於7萬3493名現場球迷觀賞之下，雖然在下半場第四節使勁追趕，終場還是以42：44向來自洛杉磯的公羊隊稱臣，在美國職業美式足球 大聯盟（NFL) 美國聯會東區小組例行賽季第3次惜敗。

比爾隊在這次例行比賽開始時就已經確定在小組稱冠。比爾隊目前戰績10勝3負，是自從10月6日以來首次失敗，仍然在美國聯會的排名，僅次於戰績12勝1敗的堪薩斯城酋長隊。

公羊隊自從12月1日以來，球隊已經2連勝。

比爾隊8日全場只有21分鐘30秒掌握球權，每節至少都有得到7分，全隊上半場是以14：24落後。

比爾隊和公羊隊的對抗，自從1970年9月27日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰15次，比爾隊的戰績是9勝6敗；雙方最近一次對抗，是於2022年9月8日由比爾隊以31：10勝出。

艾倫在全場表現耀眼，發動攻擊沒有遭到過攔截，總共和7名隊友合作傳球37次，其中22次成功，最長傳接距離61碼，累積傳接推進342碼，有3次傳接成功達陣，沒有遭到擒殺；在第4節結束之前1分鐘時，艾倫還在傳球之後扮演跑鋒短跑1碼得分。

艾倫在當天比賽累積3次傳接達陣和另外3次衝鋒達陣，造就他成為大聯盟的作戰史頁之中首創人物。