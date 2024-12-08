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場邊人語／騎士三分 金塊没份

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）所屬的克里夫蘭騎士隊和丹佛金塊隊，12月5日晚間在俄亥俄州克里夫蘭，進行這個例行賽季第1次遭遇戰，作東的騎士隊，擁有大聯盟目前最佳戰績的身分，以126比114戰勝客隊，順利拿下開季以來的20勝，以及3連勝。

騎士隊在這場比賽，團隊投籃命中率達到50%，三分球出手48次次命中22次，命中率達到本季最高的45.8%。

騎士隊在成軍55年的征戰中，曾經有3個球季都是以13連勝開季。本季自從10月23日起，更是以15連勝開始。

然而騎士隊於11月27日和29日，連續和亞特蘭大老鷹隊交鋒，不幸接連打破球隊本季單場最低得分（101）與最高失分（135）兩項紀錄，苦吞2連敗。

騎士隊如今在例行賽季，已經有6場比賽每場比賽的總得分至少達到131分。

5日的夜戰，焦點人物其實是現年29歲，金塊隊的塞爾維亞裔中鋒約柯奇（Nikola Jokić）。

他全場上陣38分鐘40秒，收穫27分有20個籃板球11次助攻，拿到北美職業籃球生涯第139次「大三元」。

約柯奇自從2015年10月28日參加北美地區職業男子籃球聯賽以來，累積的「大三元」表現僅次於兩名前輩，分別是現役的組織後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook III）和已經退休的組織後衛羅賓森（Oscar Robertson）。

俄亥俄州 亞裔 亞特蘭大

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