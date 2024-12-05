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場邊人語／左手投球 道奇巧求

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB）國家聯會西區小組的洛杉磯道奇隊，11月30日和左投手史奈爾(Blake Ashton  Snell)簽訂為期5年總價1億8200萬美金的合約。

道奇隊此舉是在繼續強化例行賽季先發投手陣容，並且表態積極地爭取衛冕年度總冠軍。

史奈爾現年31歲，來自華盛頓州西雅圖，2016年4月23日首次在大聯盟亮相，曾經1次當選全明星，5度成為大聯盟單月最佳球員，2次分別榮獲國家聯會和美國年會年度最佳投手獎項，先後效力於佛羅里達州坦帕灣光芒隊、南加州聖地牙哥教士隊和北加州舊金山巨人隊。

主場在美國東北部麻州波士頓的紅襪隊，一直在積極爭取他加盟。

洛杉磯道奇隊在成功地簽約「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani)和先發右投手山本由伸（Yoshinobu  Yamamoto）之後，正在密切注意現年23歲的日本籍右投手佐佐木朗希（Rōki Sasaki）來美發展的形勢。

大谷翔平是右手投球，在今年的例行賽季和季後賽專注打擊，明年球季預訂將重新登板回復先發投手身分。隨著史奈爾的加入，輪值先發投手陣容有山本由伸、大谷翔平、右投手葛拉斯諾（Tyler Allen Glasnow）等人。

大谷翔平 道奇 加州

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