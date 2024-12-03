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場邊人語／頂著風雪 比爾護穴

彭廣揚

現年28歲，身高6呎5時的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（ Joshua Patrick Allen )，12月1日晚間8時23分起，在紐約上州高點球場(Highmark  Stadium)面對起風降雪的天氣，於7萬437名現場球迷觀賞之下，終場以35：10擊敗來自加州舊金山的四九人隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL)  美國聯會東區小組例行賽季，第10次慶功。

比爾隊士氣如虹，因此在例行賽季還剩有5場的賽事時，就已經確定在小組稱冠。在大聯盟的作戰歷史中，只有8支球隊曾經在例行賽程還有5場比賽時，就提早成為小組冠軍；最近一次的紀錄，是由屬於大聯盟美國聯會南區小組的印地安納亞波里斯小馬隊，於2009年球季創寫。

比爾隊目前戰績10勝2負，在美國聯會的排名，僅次於堪薩斯城酋長隊。

四九人隊是上個球季大聯盟國家聯會冠軍；但是自從11月17日以來，球隊已經3連敗。

比爾隊自從10月14日以來，累積有7連勝；並且連續6場比賽以來，單場得分都至少有30分。

比爾隊1日全場有33分鐘27秒掌握球權，每節至少都有得到7分，全隊上半場是以21：3超前。

比爾隊和四九人隊的對抗，自從1972年9月24日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰14次，比爾隊的戰績是8勝6敗；雙方最近一次對抗，是於2020年10月27日由比爾隊以34：24勝出。

艾倫在全場發動攻擊沒有遭到過攔截，總共和隊友合作傳球17次，其中13次成功，最長傳接距離39碼，累積傳接推進148碼，有2次傳接成功達陣，沒有遭到擒殺；在第3節結束之前5分鐘58秒時，艾倫還在傳球之後扮演接球手短跑7碼得分。

歷年以來在大聯盟的比賽之中，只有過7名球員在單場比賽之中，同時完成衝鋒得分、傳接達陣和接應建功；艾倫就列名其中。

艾倫同時也和24歲的隊友跑鋒庫克（James Dalvin  Cook）合作發動14次衝鋒，累積推進107碼，有1次達陣，以及和另外一名跑鋒戴維斯（Re'Mahn  Walter Zhamar Jamar Davis）合作發動11次衝鋒，累積推進63碼，也有1次達陣。艾倫自己也有1次衝鋒達陣。

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