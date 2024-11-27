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場邊人語／感恩時節 美足情結

彭廣揚

美國民眾歡慶獨特的感恩節時，和親朋好友同席觀看美式足球賽事，是一種必須的享受。

NFL於11月28日循例從中午到晚間安排3場比賽，依次分別由底特律獅隊在密西根州主場迎戰芝加哥熊隊、達拉斯牛仔隊在阿靈頓主場出戰紐約巨人隊、綠灣包裝工隊則在主場對抗邁阿密海豚隊。

大聯盟的例行賽程已經進行了13個星期，屬於國聯北區的獅隊戰績是10勝1負，處於9連勝狀態，是季後賽最熱門的球隊；來自相同聯會和小組的包裝工隊，戰績則是8勝3負。

隸屬國聯東區的巨人隊戰績是2勝9負；也屬於國聯東區小組的牛仔隊，戰績是4勝7敗，代表美聯東區小組的海豚隊，戰績是5勝6負。

至於在國聯北區小組的熊隊，戰績是4勝7敗。

由1863年起，美國將每年11月第4個星期四，訂定為「感恩節」（Thanksgiving  Day）國定假日，以便「感謝和讚美我們在天上的父」。

1934年11月29日，底特律獅隊開啟大聯盟「感恩節職業美式足球大賽」傳統；這是由於投資家理察斯（George Richards）買下球隊之後，不僅把主場搬遷到底特律的老虎球場（Tiger  Stadium），並且動腦筋說服國家廣播公司（NBC）動員94家廣播電台聯合播出前所未見的「感恩節大賽」（Thanksgiving Day Football），由獅隊出戰芝加哥熊隊，獅隊在這場歷史性球賽中雖然以16：19敗陣，可是當天門票搶購一空，從此獅隊就名正言順地傳承感恩節當天必定出戰傳統。

德州達拉斯牛仔隊稍後參與「感恩節大賽」，也是出於市場運營的考量，在1966年11月24日，牛仔隊總經理薛拉姆（Tex Shramm）認為牛仔隊啦啦隊的吸睛陣容，應該可以為全國觀眾增添熱鬧的過節氣氛，因此向大聯盟爭取參與。大聯盟起初對於這個建議還有所保留，不過進行一場由德州牛仔隊迎戰克利夫蘭布朗隊的比賽，全場果然座無虛席，主隊是以26：14獲勝，類似的活動於是持續至今。

大聯盟是在2006年眼見這款商業模式充滿利多，於是又做出決定把「感恩節大賽」由2場增加到3場。

感恩節 足球 德州

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