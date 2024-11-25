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場邊人語／十萬球迷 俄大甜蜜

彭廣揚

美國大學的校際美式足球競技，自從8月24日起展開例行賽季之後，11月18日到11月24日已經完成第13周賽程，俄亥俄州立大學（OSU)的代表隊本季第10次出賽報捷，獲得4連勝。

俄亥俄州立大學隊是於10月23日午後，在哥倫布市主場迎戰印地安納大學隊，以38：15力克原本沒有嘗過失敗滋味的印地安納大學（IU)隊，繼續營造連勝的局面。

俄亥俄州立大學，是爭奪今年度美國大學校際美式足球總冠軍的第二種子球隊。

這是俄亥俄州立大學和印第安納大學隊第98次交鋒；兩支球隊目前都是在全國名列前5名的球隊。

自從1988年球季以來，俄亥俄州立大學已經連續29次擊敗印第安納大學。

俄亥俄州立大學隊是於23日午後在主場熱烈的10萬5751名球迷關注之下，以23分明顯比數差距勝出。

主隊於賽前就被看好，全場共有29分鐘20秒控制球權；第1節沒有得分之後，其他3節都至少有收穫10分，上半場並且以14：7領先。

俄亥俄州立大學隊全場有1次失誤，累積推進201碼傳接成功達陣2次，還有2次衝鋒達陣過。比較之下，印地安納大學隊也有1次失誤，雖然沒有被攔截過，累積傳球和衝鋒前進的距離只有151碼，沒有傳球達陣，也沒有衝鋒達陣。

俄亥俄州 足球

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