場邊人語／末節反攻 奧大成功

美國大學的校際美式足球 競技，自從8月24日起展開例行賽季之後，11月11日到11月17日已經完成第12周賽程，奧勒岡大學（University of Oregon）的代表隊本季第11次出賽，繼續獲得全勝。

奧勒岡大學隊在這場比賽中，第2節和第3節毫無建樹，第4節進攻獲得10分，才以16：13轉敗為勝擊敗威斯康辛大學隊。

奧勒岡大學隊是在比賽開始之後，先後從35碼和42碼處射門得分，以6：0領先；然而上半場結束時卻以6：10落後。

幸好比賽進入到第4節之後，奧勒岡大學隊首先於終場前13分鐘14秒時，以1次11碼的衝鋒達陣，將比數追成13：13平手，然後再倚靠由24碼處射門得分反敗為勝。

奧勒岡大學是爭奪今年度美國大學校際美式足球總冠軍的第一種子球隊。

奧勒岡大學隊是於16日晚間在威斯康辛州 麥迪臣客場熱烈的7萬6298名球迷關注之下，以3分之差勝出；可惜球隊23歲的四分衛加百列（Dillon Gabriel）卻沒有任何傳接成功的紀錄。

主隊於賽前就被看好，全場共有32分鐘23秒控制球權。

奧勒岡大學隊全場有1次失誤，1次遭到攔截，累積推進218碼但是沒有傳接成功達陣，還有1次衝鋒達陣過。比較之下，威斯康辛大學隊也有1次失誤，累積傳球和衝鋒前進的距離達到226碼，有1次傳球達陣和沒有衝鋒達陣。