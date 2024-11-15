場邊人語／公鹿使力 暴龍墊底

美國職業籃球聯盟（NBA）所屬的密爾瓦基公鹿隊和加拿大 多倫多暴龍隊，11月12日晚間在威斯康辛州，進行這個例行賽季首次遭遇戰，作東的公鹿隊以99：85戰勝，拿下開季以來的第3勝。

暴龍隊目前戰績2勝10敗，在大聯盟東部戰區墊底，公鹿隊的戰績3勝8敗，在東部戰區15支球隊之中排名12，只有超越暴龍隊、費城 76人隊和華盛頓哥倫比亞特區巫師隊。

團隊單場只有收穫85分，是暴龍隊在本例行賽季最尷尬的表現。這次失分雙位數的表現，也是公鹿隊在本季成功壓制對手的最佳紀錄。

公鹿隊因此終止2連敗；暴龍隊則無奈地接受5連敗。

公鹿隊在這場比賽，不僅防守端有所表現，在進攻端也創寫3項佳績；譬如說全場團隊三分球出手次數多達56次，共有16次抄截和13個進攻籃板球。

現年只有20歲，暴龍隊的得分後衛迪克（Gradey Reed Dick），在這場比賽先發上陣38分鐘1秒，得到32分，成為比賽雙方得分最高者。

迪克身高6呎6吋，是堪薩斯大學校友，2023年6月22日在紐約布魯克林 參加大聯盟年度選秀，由多倫多暴龍隊在第1輪13順位選中，同年10月25日正式亮相。

迪克在加入暴龍隊之後的第一個賽季，總共先發出場17次，然而今年10月15日例行賽季開始之後，他已經12次先發上陣，並且場均得到20.1分。