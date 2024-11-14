場邊人語／籃網作客 鵜鶘下課

美國職業籃球聯盟（NBA）所屬的布魯克林 籃網隊和紐奧良鵜鶘隊，11月11日晚間在路易斯安納州 客場對陣；籃網隊在終場前32.2秒以一記三分球超前，14.2秒時再以一次罰球確保戰果，結束比賽時以107：105險勝。

當天晚上負責執行關鍵三分球和罰球任務，是身高6呎3吋，在日本 橫須賀出生的籃網隊得分後衛湯瑪斯（Cameron Bouchea Thomas）。

現年23歲的湯瑪斯，當天晚上先發在陣32分鐘56秒，得到17分，是全隊得分最高者。籃網隊在這次客場出賽，5名先發球員收穫都是雙位數，而且每一個人都至少獲得12分。

湯瑪斯是於2021年7月29日參加大聯盟年度選秀活動，由布魯克林籃網隊在第1輪27順位選中，同年10月19日起加入聯賽。

湯瑪斯自從效力籃網隊以來愈戰愈勇。2021-22球季參賽67次只有2次先發，場均得到8.5分；兩個球季之後，也就是2023-24球季，他參賽66次有51次先發，場均得到22.5分。

湯瑪斯在這個球季，到如今參加比賽11次，每一場都是先發上陣，場均得到24.5分。