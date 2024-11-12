場邊人語／狀元失色 探花擔責

在北卡 州出生、有希望成為新英格蘭 愛國者隊當家四分衛的梅伊（Drake Lee Maye ），11月10日午後12時2分開始，在伊利諾州客場5萬8912名球迷關注之下，率隊以19：3擊敗芝加哥 熊隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美國聯會西區小組例行賽季第10次出賽拿到第3場勝利，以及創寫團隊本季首次岀戰，將對方終場得分緊緊壓制到只有3分。

愛國者隊由22歲的四分衛梅伊領銜，熊隊則是由現年22歲，身高6呎1吋的威廉斯(Caleb Sequan Williams)領軍。

這場比賽的本質，就是在驗證大聯盟於4月25日舉行的第89屆年度選秀活動，相關球隊和球員的表現是否名副其實。

共有6名四分衛躋身選秀的第1輪名單，來自加里福利亞州南加州大學的威廉斯，由芝加哥熊隊挑選成為選秀狀元。

代表路易斯安納州立大學的丹尼斯（Jayden Daniels），由華盛頓哥倫比亞特區司令隊圈選為榜眼。

北卡羅萊納大學的校友梅伊，是新英格蘭愛國者隊相中的探花。

愛國者隊當天作客，有32分鐘28秒掌握球權，在這場比賽有3節都至少得到3分，上半場是以13比3領先；熊隊在第2節從33碼處攻進3分，因此避免抱蛋而歸。

威廉斯全場表現平平，沒有遭到過攔截，總共和7名隊友合作，傳球30次，其中16次成功，最長傳接距離18碼，累積傳接推進120碼，沒有傳接成功達陣過，有9次遭到擒殺損失51碼數。同時也和3名隊友合作共發動18次衝鋒，並沒有衝鋒達陣。

梅伊全場有1次遭到攔截，總共和8名隊友合作，傳球25次，其中15次成功，最長傳接距離28碼，累積傳接推進184碼，有1次傳接成功達陣過，只有1次遭到擒殺。同時也和3名隊友合作共發動31次衝鋒，也沒有衝鋒達陣過。