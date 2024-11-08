場邊人語／中鋒不適 球隊多事

職籃大聯盟（NBA）所屬的費城 76人隊和洛杉磯快艇 隊，11月6日晚間在加州洛杉磯客場對陣；76人隊賽前寄望此行能夠為球隊贏得開啟以來第2場勝利。

洛杉磯快艇隊結果以110比98捍衛主場成功。

費城都會地區的球迷，一直都支持76人隊爭取在大聯盟東部戰區稱霸。

76人隊最近一次在主場出賽，是於11月2日晚間對抗曼斐斯灰熊隊，終場以107比124敗北，苦吞三連敗。

雖然當天晚上76人隊是輸家，可是球隊在攻守方面還是有3個亮點。

首先就是團隊三分球出手46次命中19次，命中率達到41.3%，寫下最佳紀錄。其次，全隊共有11次抄截和5次火鍋，這些也是本季至今最佳表現。

不過，76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）卻在球賽結束後於更衣室和來自費城詢問報（Philadelphia Inquirer）的記者海耶斯（Marcus Hayes）發生肢體衝突。

海耶斯曾經於10月23日撰寫專欄，指稱安比德至今缺席比賽，是對於球隊、球賽、球迷、前輩和自己不敬。

愈來愈多的76人隊球迷，對於球隊擁有者和經營團隊，處理安比德因為掛彩而一直缺席比賽的方式頗有意見，並且失去耐性。

然而大家對於海耶斯的採訪內容，涉及安比德的隱私和傷心往事，也實在不敢苟同。

大聯盟在事發後馬上介入調查，並且於11月5日宣布處理結果，判罰安比德停賽3場。

安比德何時恢復正常上場，是個執念；他將如何面對更多的球迷期待，更是懸念！