場邊人語／志豪高分 籃網遺恨

加拿大 籍華裔球員周志豪（Zach Edey）今年夏季走出大學校門，晉級職業籃球運動天地，4日在客場參加第8場比賽時，就創寫個人單季單場得到25分最佳紀錄。

周志豪在最近的4場比賽，每一場的比賽個人得分都是雙位數。

他來自加拿大安大略省多倫多，現年22歲，身高7呎4吋，曾經在對抗田納西大學時，創寫單場獲得40分的紀錄。

他是於11月4日晚間首次隨隊造訪紐約市布魯克林 區，挑戰籃網隊時，全場上陣28分鐘41秒，12次出手投籃11次命中，命中率達到91.7%，還有1次三分球百發百中，以及罰球4投2中和12個籃板球1次助攻。

他於下半場第3節時表現最搶眼，上陣10分鐘27秒，5次出手投籃百發百中，三分球1次出手立即得分，還有兩次站上罰球線彈無虛發，共收穫13分。

周志豪於是成為這場比賽雙方在第3節得分最多者；他也是這次雙方交鋒，個人全場得分最高者。

然而布魯克林籃網隊，最終是以106：104險勝灰熊隊。

周志豪是於6月26日才成為NBA 年度選秀的嬴家，由鬥志昂揚的田納西州孟斐斯灰熊隊在第1輪第9順位選中。

周志豪原來是印地安納州普度大學的校友。

灰熊隊目前領銜的看板球星，是現年24歲的組織後衛莫蘭特（Ja Morant)），他是於2019年度選秀以第1輪第2順位被選中，同年10月23日在NBA亮相。