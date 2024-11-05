場邊人語／比爾長射 海豚失色

作東的球隊在下半場結束前5秒鐘，從61碼處長射攻下3分，終場就是淨嬴這個3分。

現年28歲，身高6呎5时的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（ Joshua Patrick Allen )，11月3日午後1時2分起，在紐約上州 州高點球場(Highmark Stadium)面臨秋高氣爽的天氣，於7萬862名現場球迷觀賞之下，終場以30：27擊敗來自佛羅里達州邁阿密的海豚隊，在美國職業美式足球 大聯盟（NFL) 美國聯會東區小組例行賽季，第7次慶功。

比爾隊自從10月14以來，已經四連勝；連續3場比賽以來，單場得分都至少有30分。

比爾隊全場有28分鐘7秒掌握球權，雙方在這場比賽互有領先，每節至少都有得到3分，海豚隊上半場是以10：6超前。

比爾隊和海豚隊的對抗，自從1966年9月18日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰123次，比爾隊的戰績是60勝62敗1和；雙方最近一次對抗，是於2024年9月12日由比爾隊以31：10勝出。

最近兩年之間雙方交戰5次，比爾隊獲得全勝。

艾倫在全場發動攻擊有1次遭到過攔截，總共和9名隊友合作，傳球39次，其中25次成功，最長傳接距離63碼，累積傳接推進235碼，有3次傳接成功達陣，有1次遭到擒殺損失4碼；同時也和24歲的隊友跑鋒庫克 （James Dalvin Cook）合作發動10次衝鋒，累積推進44碼但是沒有達陣。