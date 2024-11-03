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場邊人語／尼克客場 攻擊流暢

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）所屬的底特律活塞隊和紐約尼克隊，11月1日晚間在密西根州底特律小凱撒球場（Little Caesars  Arena），進行例行賽季首次遭遇戰；尼克隊自始至終領先，四節比賽，每一節至少獲得24分，上半場就以69比46領先。

比賽結果由作客的紐約尼克隊以128比98，拿下球季對抗系列比賽的開門紅。

尼克隊最近連續16次和活塞隊邱鋒，每一次都是凱旋而歸。

尼克隊當晩團隊投籃命中率達到51.5%，三分球命中率47.4%，有45次籃板球和10次失誤。活塞隊團隊投籃命中率有50.6%，三分球命中率32.4%，有38次籃板球和多達22次失誤。

尼克隊當晚排出強攻的先發陣容包括組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）、小前鋒哈特（Josh Hart）、小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、小前鋒阿努諾比（Ogugua "OG" Anunoby Jr. ）、中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns Jr.）。

他們每一個人的得分都達到雙位數，並且至少有13分的收穫。

密西根州 NBA

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