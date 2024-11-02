場邊人語／戰機制空 主場竟功

來自新澤西州 的紐約噴射機隊，於10月31日晚間8時15分起，在大都會 人壽保險球場（MetLife Stadium），以21比13擊退德州 休士頓德州佬隊隊，完成美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行賽季第9周的賽程，戰績3勝6負。

噴射機隊是由現年40歲的四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）領銜，德州佬隊則是由現年23歲的四分衛史陶德（Coleridge Bernard "C. J." Stroud IV）主攻。

德州佬隊和噴射機隊互相對抗，自從2003年10月19日才開始，歷年在例行賽和季後賽交戰11次，噴射機隊的戰績是8勝3敗；雙方最近一次對抗，是於2023年12月10日由噴射機隊以30比6得勝。

這是羅傑斯換穿噴射機隊的制服之後，首次率隊擊敗來自德克薩斯州的球隊。

噴射機隊賽前就被看好，然而全場四節只有在下半場得分，第三節得到7分，第四節也有14分進帳。

羅傑斯在全場發動攻擊沒有遭到過攔截，總共和8名隊友合作，傳球32次，其中22次成功，最長傳接距離37碼，累積傳接推進211碼，有3次傳接成功達陣，2次遭到擒殺損失18碼；同時也和3名隊友合作發動20次衝鋒，累積推進101碼，沒有達陣。