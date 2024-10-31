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場邊人語／志豪三分 灰熊振奮

彭廣揚

周志豪走出大學校門，轉戰職業籃球運動天地，才參加第3場比賽就投中三分球，就創寫個人紀錄新篇章。

來自加拿大安大略省多倫多，現年22歲，身高7呎4吋，曾經在對抗田納西大學時，創寫單場獲得40分紀錄的華裔中鋒周志豪（Zachry Cheyne Edey ），是於10月26日晚間在主場迎戰奧蘭多魔術隊上半場第二節時，在隊友當家後衛莫蘭特(Temetrius  Jamel "Ja" Morant)的助攻之下，在前場右側底線距離籃框23英呎處，出手三分球得逞，將比數拉開為50：31。

周志豪在整個大學階段，只有在大四的球季有過1次三分球得分紀錄。那是在2024年2月10日晚間，迎戰印地安納大學，距離下半場結束6分鐘35秒時。當天普度大學以69：41領先。

他於6月26日成為美國職業籃球聯盟（NBA）年度選秀的贏家，由田納西州孟斐斯灰熊隊在第1輪第9順位選中。

周志豪是印地安納州普度大學的校友，因此成為第52位普度大學校友獲選為北美職業籃球球員。

灰熊隊是於1995年成軍，屬於大聯盟西部戰區，原來的主場是在加拿大西部的溫哥華。

灰熊隊的看板球星是現年24歲的組織後衛莫蘭特是於2019年度選秀以第1輪第2順位被選中，同年10月23日在大聯盟亮相。

身高只有5呎8吋，現年23歲的日本籍後衛河村勇輝(Yuki  Kawamura），也是周志豪的新隊友；他是於10月25日出賽休士頓火箭隊時，完成北美職業籃球生涯首次亮相。

加拿大 田納西州 天普

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