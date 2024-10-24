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場邊人語／烏鴉來襲 海盜無息

彭廣揚

現年27歲，身高6呎2吋的馬里蘭州巴爾的摩烏鴉隊隊四分衛傑克森（Lamar  Demeatrice Jackson Jr. ），10月21日晚間8時15分開始，在佛羅里達州客場6萬4828名球迷關注之下，率隊以41：31擊敗坦帕灣海盜隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美國聯會北區小組例行賽季拿到第5場勝利，以及連續4次出戰終場得分至少有30分並且高唱凱歌。

烏鴉隊在擊敗海盜隊之後，已經擁有五連勝，並且成為大聯盟美國聯會的熱門隊伍，戰績只有落後於6連勝的堪薩斯城酋長隊，和紐約上州水牛城比爾隊、匹茲堡鋼人隊、休士頓德州佬隊相提並論。

來自國家聯會南區小組的海盜隊，戰績則是4勝3負；目前在小組中名列第二。

烏鴉隊由四分衛傑克森領銜，海盜隊則是由現年29歲，身高6呎1吋的梅菲爾德（Baker Reagan Mayfield ）領軍。

海盜隊當天出戰行情被看好的烏鴉隊，第1節以10：0領先，上半場是以10：17落後，終場以10分之差黯然離場。

烏鴉隊全場控球時間有24分鐘55秒，而海盜隊握有控球權35分鐘5秒，海盜隊有2次失誤，烏鴉隊則有1次失誤。烏鴉隊累積傳接距離達到264碼，海盜隊則傳接推進356碼；但是前者衝鋒推進125碼後者有244碼，烏鴉隊遭到判罰9次損失85碼，海盜隊判罰8次損失75碼。

𠎀克森本季7次出賽，每一場上陣都能傳接得分；當天累積傳球22次給9名隊友有17次成功，成功率77.3%，5次傳接達陣，累積推進281碼，最遠傳接距離59碼，沒有遭到攔截和2次遭到擒殺損失17碼。還有9次自己持球衝鋒累進52碼，以及掩護3名隊友衝鋒21次累進192碼。

紐約上州 足球 德州

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