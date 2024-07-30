場邊人語／費城增援 終結護院

屬於美國職棒大聯盟（MLB )國家聯會東區小組的費城 費城人隊，7月27日達成重要協議，聘請現年31歲，來自多明尼加的救援右投手艾斯特維茲（Carlos Samuel Estévez）加盟。

這是費城人隊連續兩天都做出重大的球員調度決定。

艾斯特維茲本來是美國聯會西區小組洛杉磯 天使隊的終結投手。

費城人隊在例行賽季，並沒有指定的終結投手；現年29歲，來自委內瑞拉的左投手艾爾瓦拉多(José Antonio Alvarado )，以及現年31歲的右投手霍夫曼（Jeffrey Robert Hoffman），則是球隊目前倚重的球賽後盾救援投手。

費城人隊目前的戰績是65勝39敗，領先大聯盟其他29支球隊。

艾斯特維茲右投右打，2016年4月23日加入大聯盟，先後效力於克羅拉多洛磯隊和洛杉磯天使隊。他近况彌加，自從7月12日到7月24日，在5場賽事之中，累積送岀4次三振，只有遭到擊出1支安打沒有全壘打，連續4次都是比賽終結的關鍵人物。

他在這個例行賽季，代表洛杉磯天使隊出賽34次34局，送岀32次三振和5次四壞球，29次終結比賽，2O次救援成功。