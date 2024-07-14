場邊人語／後衞岀缺 費城續約

現年38歲的組織後衛羅瑞（Kyle Terrell Lowry），11日宣布已經和費城 76人隊續約一年，期望對於76人隊嶄新球季奪標布局有所助益。

羅瑞是在賓夕法尼亞州北費城出生，大學時期是在天主教維拉諾瓦大學（Villanova University）就讀。

他從2006年11月1日加入美國職業籃球聯賽（NBA）後，18個球季先後效力過曼斐斯灰熊隊、休士頓 火箭隊、加拿大多倫多暴龍隊、邁阿密熱火隊和費城76人隊。

76人隊在日前獲得作戰經驗豐富的小前鋒喬治（Paul Clifton Anthony George)投效之後，球隊新的「三劍客」正在醞釀，成員還包括近況彌加的組織後衛馬克西（Tyrese Kendrid Maxey），以及現年30歲，身高7呎的喀麥隆裔中鋒安比德（Joel Hans Embiid）。

羅瑞曾經6次當選全明星，並且協助過多倫多暴龍隊榮獲大聯盟年度總冠軍。他在職業籃球生涯，已經21次拿到過單場「大三元」，單場最多得到41分、14個籃板球和19次助攻。

羅瑞的季後賽 作戰經驗豐富，這些年來共累積136次出場，其中101次還是先發。他至今代表費城76人隊參加過6場季後比賽。