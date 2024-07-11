場邊人語／目前陪練 新秀正念

法國巴黎夏季奧運 會男子籃球項目的分組賽程尚未展開，美國國家隊甘冒酷暑在內華達州拉斯維加斯進行最後階段集訓。年僅17歲的陪練前鋒佛雷格（Cooper Flagg）搶眼表现竟然也成為熱門話題。

矢志在本屆夏季奧運會男籃項目奪標的美國國家隊，7月6日到8日，特別選在拉斯維加斯和陪練隊（The USA Select Team）切磋球技。

國家隊的成員主要來自NBA 現役球星；而陪練隊的球員，則是來自NBA其他現役球員，以及NBA的預備隊員。

佛雷格於2006年12月21日，在美國東北部緬因州一處歷史小鎮出生，身高6呎9吋（206公分），高中畢業前夕，曾經創寫單季33勝0敗戰績和贏得全國冠軍，2023年8月宣布有意投入2025年選秀，立刻成為NBA年度選秀狀元的熱門人選，他於是先選擇在2024年秋季過渡到位於北卡羅萊納州的杜克大學就讀。

位於佛羅里達州邁阿密都會地區的私立蒙特沃德中學（The Montverde Academy）男子籃球隊，於今年春季第8次赢得全美高中男子籃球冠軍。

這所學校是著名的中學生運動員培育搖籃，特別是歷年以來，有許多職業男子籃球出身於此，例如費城 76人隊當家中鋒安比德（Joel Hans Embiid)、洛杉磯湖人隊祖師後衛羅素(D'Angelo Russell）、加拿大多倫多暴龍隊得分後衛巴奈特（RJ Barrett）、底特律活塞隊的組織後衛康寧漢（Cade Cunningham）等。