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場邊人語／盛夏之際 準備開季

彭廣揚

職業籃球和冰上曲棍球的年度總冠軍都已經產生，職業棒球的例行賽已經進行過半，如今職業美式足球聯賽箱登場。

慶祝美利堅合眾國248歲的生日之後，美國職業美式足球大聯盟（NFL)所屬的32支球隊，從7月13日起，陸續召集新血和老兵參加集訓，準備迎接嶄新的例行賽季。

來自馬里蘭州巴爾的摩烏鴉隊，預定於9月5日晚間，在客場對抗堪薩斯城酋長隊，揭開大聯盟年度秋季的序幕。

酋長隊已經連續兩年勇奪年度總冠軍。

在今年的例行賽季之中，部分的球隊已經調整作戰力，期望戰績能夠有明顯的改善。這些球隊包括紐約噴射機隊、新英格蘭愛國者隊、華盛頓哥倫比亞特區司令隊、卡羅萊納黑豹隊、亞利桑納紅雀隊、洛杉磯電光隊、芝加哥熊隊、辛辛那提猛虎隊和田納西泰坦隊。

在新的球季中，大聯盟的各支球隊都面臨著場均得分不進則退的挑戰；這樣的逆境無論是由於個別對陣球隊強固防守工事，或者是因為四分衛臨場調整進攻策略，大聯盟目前都必須拿出對策，改善場均得分連續呈現滑落。

此外，大聯盟在這個球季有8位新任總教練到職，他們分別來自華盛頓哥倫比亞特區司令隊、亞特蘭大隼鷹隊、拉斯維加斯突擊者隊、洛杉磯電光隊、西雅圖海鷹隊、田納西泰坦隊、卡羅萊納黑豹隊和新英格蘭愛國者隊。

新英格蘭 足球 洛杉磯

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