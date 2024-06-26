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場邊人語／堅持直往 終於封王

彭廣揚

屬於北美冰球大聯盟（NHL)東部戰區大西洋小組的佛羅里達黑豹隊，以及代表西部戰區太平洋小組的加拿大亞伯達省愛德蒙吞油人隊，6月24日晚間在南佛羅里達州邁阿密都會地區對陣，作東的黑豹隊在成功化解對手一波又一波的攻擊之下，終局以2：0擊敗對手勝出，贏得今年度大聯盟總冠軍史坦利獎盃(The  Stanley Cup)。

這是黑豹隊組建以來，首次贏得大聯盟年度總冠軍獎盃，也是主場在美國的職業男子冰上曲棍球隊，再一次擊敗主場在加拿大的球隊奪標。

北美冰球大聯盟目前有32支球隊，其中有7隊的主場，分布在加拿大境內。

主場在加拿大東部蒙特利爾的法語加拿大人隊（Montreal  Canadiens），是最近榮獲史坦利盃的加拿大球隊。該球隊奪冠的日期停格在1993年6月9日。

加拿大各地的冰上曲棍球球迷，對於油人隊在爭奪年度總冠軍的系列賽中，於三連敗之後竟然創寫三連勝的紀錄感到興奮，然而對於加拿大的球隊在31年期間，居然屢次和年度總冠軍擦肩而過感到遺憾。

在過去的30年間，共有4支代表加拿大的男子職業冰球隊，曾經參加過大聯盟年度總冠軍系列比賽的關鍵第7仗，他們是溫哥華加拿大人隊（兩次）、卡加利火焰隊和愛德蒙吞油人隊。

加拿大 佛羅里達州 NHL

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