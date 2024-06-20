場邊人語／職棒巨人 圓滿卸任

5月6日才度過93歲生日的梅斯（Willie Howard Mays Jr.），6月18日在北加州辭世。

梅斯在阿拉巴馬州 出生，曾經在美國陸軍服役，是美國職棒大聯盟（MLB) 歷年以來，最具防守和打擊傳奇色彩的中外野手。

自從2021年1月7日以來，梅斯一度是在世最年長的棒球名人堂成員。

梅斯身高5呎10吋，右投右打，自從1951年5月25日開始效力於美國職棒大聯盟，一直參與到1973年9月9日。他在23年期間，共參加過3005場比賽，擊出過3293支安打660支全壘打，得到2068分和1909打點，場均打擊率達到.301。

梅斯曾經為舊金山 巨人隊和紐約大都會 隊跨刀；他在巨人隊効力21年期間，共參加過2857場比賽，擊出過3187支安打646支全壘打，得到2011分和1859打點，場均打擊率達到.304。

舊金山巨人隊於6月18日晚間，在伊利諾州芝加哥箭牌球場出賽，雙方比賽到第五局，巨人隊沉重宣布梅斯辭世的消息，球隊稍後並且以2比5見負。

梅斯在巨人隊曾經24次當選全明星，12次榮獲金手套獎，他創寫棒壇傳奇，並且成為城市的傳記。