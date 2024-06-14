場邊人語／客埸逆轉 球運實賺
NBA西區冠軍的達拉斯獨行俠隊，6月12日晚間回到德州三度挑戰東部戰區冠軍塞爾蒂克隊。結果仍然以99比106落敗。
翻開大聯盟年度總冠軍的作戰歷史，歷年以來還未曾有過任何一支球隊，能夠在連續3場遭到擊敗之後，再連勝4次贏得冠軍。
達拉斯獨行俠然擁有的25歲組織後衛唐西奇(Luka Dončić)和另一位32歲的組織後衛厄文(Kyrie Irving），兩人全場共同收穫62分，可惜並不足以成為球隊得勝的保證。
唐西奇上場37分鐘44秒，27次出手投籃11次命中，三分球7投中1，個人攻下27分，但是關鍵的第四節只有2分收穫，距離終場4分鐘38秒竟然犯滿離場。此外，還有6個籃板6次助攻1次抄截，不過也有3次失誤，而且4次站上罰球線4次都破網。
塞爾蒂克隊在得分後衛布朗（Jaylen Brown）率領之下終於反敗為勝。
他上場41分鐘28秒，22次出手投籃12次命中，三分球9投中2，個人攻下30分，其中在關鍵的第四節有9分收穫，此外，還有8個籃板8次助攻1次火鍋，不過也有3次失誤，而且5次站上罰球線4次都破網，是全隊得分次高者。
波士頓塞爾蒂克隊最近一次獲得大聯盟年度總冠軍，是於2008年6月17日擊敗洛杉磯湖人隊；當年雙方交戰6次。
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