場邊人語／西進見皇 此事已黃

率領康乃狄克州 立大學（University of Connecticut）連續兩年贏得美國大學校際運動總會（NCAA）男子籃球年度總冠軍的赫爾利（Dan Hurley），已經於6月10日婉謝洛杉磯 湖人隊所提出了一份長期且高額(massive, and long-term)的合約，選擇承諾在美國東部校園繼續和子弟兵耕耘學生運動天地。

赫爾利現年51歲，是在新澤西州 澤西市出生，曾經效力新澤西州西東大學（Seton Hall University)男子籃球隊，擔任組織後衛。

赫爾利的這項決定，反映出他最終選擇發展大學男子籃球的決心，並且明白的宣示，他對於美國職業籃球聯賽並沒有強烈的使命感，特別是對於擁有輝煌紀錄的洛杉磯湖人隊，以及39歲的「籃球小皇帝」詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.）兩塊招牌，也缺乏合作的興趣和信心。

赫爾利目前已經是康乃狄克州收入最高的公務員，他本來有機會和大聯盟公關能力最強的球隊和球星合作，成為好萊塢所在地的新千萬富翁，或者也許一直都是美國大學校際頂級男子籃球聯賽收入最高的總教練。

時至今日，他把握機會公開表態，榮譽重於合約，他寧願一直做子弟兵的恩師，也不願意成為一時傭兵之首。