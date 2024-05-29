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場邊人語／連輸三場 灰狼神傷

彭廣揚

達拉斯獨行俠隊的組織後衛唐西奇(Luka Dončić)和另一位組織後衛厄文(Kyrie Andrew  Irving)，全場各自增添33分收穫，保持攻擊端充沛的戰力。

NBA西區第五種子的德州達拉斯獨行俠隊，於5月26日晚間在德州主場迎戰明尼蘇達州灰狼隊；獨行俠隊在上半場是以60比52领先，終場是以116比。107告捷，搶得系列比賽第3勝，繼續在季後賽第3輪挺進。

在大聯盟的季後賽史頁之中，到好今還沒有一支球隊，在系列賽連輸三場之後直落四翻盤。

唐西奇現年25歲，在最近5次出賽，5次都是全場至少得到29分以上，其中連續3場比賽，每一場至少得到32分。

他此戰上陣達到41分鐘12秒，有20次出手投籃命中10次，命中率50%，全場攻下33分，其中在關鍵的下半場得到18分。他三分球投11中5，10次罰球8次得分；還有7個籃板球5次助攻5次抄截1次火鍋，是全隊在場次久，得分最高者。

厄文在最近4次出賽，每次都是全場至少得到20分，最近3場比賽，有兩場至少得到30分。

他此戰上陣達到41分鐘46秒，有20次出手投籃命中12次，命中率60%，全場攻下33分，其中在第四節就得到14分。他三分球出手6次命中過3次，8次罰球6次得分；還有3個籃板球4次助攻1次抄截。

厄文 德州 季後賽

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