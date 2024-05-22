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場邊人語 ／戰區出線 新人爭先

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)季後賽第3輪東、西區冠軍爭奪系列比賽，5月21日起舉行。

在關鍵時刻，達拉斯獨行俠隊的6呎7吋大前鋒華盛頓(Paul Jamaine Washington Jr.)和組織後衛唐西奇(Luka  Dončić)能否依然挺身而出？

灰狼隊的22歲先發得分後衛愛德華（Anthony  Edwards），最近5次出賽，都是全場至少得到18分以上，在陣34分鐘以上。他是不是名副其實的新「狼王」呢？

波士頓塞爾蒂克隊是美加地區男子職業籃球大聯盟東區戰績最好的球隊，曾經出賽60場戰果48勝12敗。

塞爾蒂克隊曾經於2007-08年例行賽季的前60場比賽，創寫48勝12敗的成績，並且在季後賽總決賽擊敗洛杉磯湖人隊，成為年度總冠軍。

這支球隊能夠再度完成奪標的任務嗎？

現年24歲，身高6呎5吋，曾經2次當選全明星的溜馬隊先發組織後衛哈利伯頓（Tyrese John Haliburton）是首次參加季後賽，目前平均上場34.8分鐘，攻下18.8分和有5個籃板，以及多達8.1次助攻1.2次抄截0.7次火鍋。

他是溜馬隊最大亮點嗎？

本屆的大聯盟年度總冠軍，肯定是新人爭先和搶鮮。

季後賽 哈利 洛杉磯

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