場邊人語／尼克作主 飲恨全輸

球迷殷殷期盼，可惜球賽貨不對辦。

美國職業籃球聯賽（NBA ）東部戰區的紐約尼克隊，於5月19日午後在紐約市 麥迪臣廣場花園球場（Madison Square Garden)和印地安納溜馬隊第七次交手；尼克隊在上半場就以55：70被廹落後追趕，全場因此一路被動，雙方最大分差有23分，客隊終局以130：109大勝並且淘汰對手，繼續向季後賽 第三輪通關的目標挺進。

溜馬隊在這場比賽，團隊79次出手投籃53次得分，命中率高達67.1%。

尼克隊和溜馬隊知己知彼；尼克隊曾經於2024年5月4日，在紐約市主場以121：91擊潰溜馬隊，淨嬴30分。溜馬隊則是於1993年5月4日，在紐約市客場以116：93告捷，領先尼克隊23分。

兩支球隊在1997-2000球季，連續三次在季後賽東部戰區決賽碰頭，溜馬隊在1998年5月5日到5月13日，以5戰4勝淘汰尼克隊。溜馬隊接著在1999年5月30日到6月11日，以6戰4勝技壓尼克隊。2000年5月23日到6月2日，溜馬隊還是以6戰4勝擊敗尼克隊。

尼克隊的27歲左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）此戰上陣29分鐘9秒，17次出手投籃命中6次，命中率35.3%，全場攻下17分，三分球投3中1，5次罰球4次得分；沒有籃板球9次助攻，是最近5次登場得分最少者。

尼克隊的29歲先發得分後衛哈特（Joshua Aaron Hart），此戰帶傷上陣36分鐘33秒，9次出手投籃命中3次，命中率33.3%，全場攻下10分，三分球4次出手沒有命中，有4次罰球4次得分；還有8個籃板球5次助攻2次抄截，是全隊唯一犯規6次者。

尼克隊的27歲先發得分後衛廸文森佐（Donte DiVincenzo），此戰上陣達到41分鐘15秒，21次出手投籃命中11次，命中率有52.4%，全場攻下39分，三分球15次出手9次命中，有10次罰球8次得分；還有4個籃板球1次助攻2次抄截，是全隊在陣最久和得分最高者。