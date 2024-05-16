場邊人語／巧妙調派 尼克聽牌

捍衛主場，勢如破竹。

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA )東部戰區的紐約尼克隊，於5月14日晚間於紐約市 麥迪臣廣場花園球場（Madison Square Garden)和印地安納溜馬隊第五次交手；尼克隊在上半場就以69比54明顯領先，全場一路領先，雙方最大分差有31分，主隊終局以121比91大勝，繼續向季後賽 第2輪通關的目標挺進。

尼克隊的27歲左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)在這場比賽雖然腳傷未癒還是從容應戰，他最近5次出賽，5次都是全場至少得到18分以上，並且第5次於季後賽上陣，單場至少獲得40分的佳績。

他此戰上陣42分鐘57秒，35次出手投籃命中18次，命中率達到51.4%，全場攻下44分，三分球投6中2，7次罰球6次得分；還有4個籃板球7次助攻，是全隊在陣最久，得分最高者。

尼克隊的29歲先發得分後衛哈特（Joshua Aaron Hart)，此戰上陣長達39分鐘6秒，16次出手投籃命中7次，命中率43.8%，全場攻下18分，三分球7次出手2次命中，有2次罰球2次得分；還有11個籃板球3次助攻1次抄截1次火鍋，是全隊先發球員得分次多者。

尼克隊由於有4名球員掛彩，總教練於是在這一場關鍵比賽，果斷地調派23歲組織後衛馬克白(Miles James "Deuce" McBride)先發。

他此戰不負所托，上陣長達39分鐘59秒，15次出手投籃命中7次，命中率46.7%，全場攻下17分，三分球7次出手3次命中，還有1個籃板球4次助攻，是全隊先發球員在場時間次多者。