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場邊人語／先發勇士 肘部不適

彭廣揚

效力於美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會東區小組亞特蘭大勇士隊，現年25歲的右投手史泰德（Spencer Robert  Strider），4月12日在德州阿靈頓接受手肘韌帶修復手術，本季因此不可能再度出場，而且無緣爭取成為國家聯會年度最佳投手。

史泰德在俄亥俄州哥倫布出生，身高6呎，是克里門森大學校友，於2021年10月1日起在大聯盟參賽。

他於2019年在大學就讀時期，已經接受過一次手肘修復手術。

史泰德是在4月5日投球對抗香味蛇對時覺得肘部不適，經過專科醫生診斷需要手術治療。他的病例發展，於是驚動大聯盟進一步檢視，目前部分先發投手負傷，是否與近期相關競賽規則修改有關？

史泰德在職業棒球生涯的第一個完整賽季（2022年），就繳出亮麗的成績單，時年僅為23歲的他戰績11勝5敗，獲勝率68.8%，場均防禦率2.67，僅出戰131.2局就飆破200次三振（202）。

他在2023年賽季更出采，繳出20勝5敗的戰績，獲勝率80％，並且在32次先發登板，186.2局有281次三振的「雙冠王」表現，首次當選全明星。

俄亥俄州 勇士 德州

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